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GeriFutbol Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah ile yollar ayrıldı

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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Yeni Malatyasporda Afriyie Acquah ile yollar ayrıldı

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