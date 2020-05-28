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Haber Giriş: 28.05.2020 - 19:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!
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Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı

 

Son Dakika | Yeni Malatyasporda 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

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