Son dakika: Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tesis çalışanlarımıza bugün Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçleri ilgili prosedürler dahilinde başlamıştır.

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