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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı öncesi yapılan testler sonucu 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tesis çalışanlarımıza bugün Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçleri ilgili prosedürler dahilinde başlamıştır.

Son dakika: Yeni Malatyasporda 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

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