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GeriFutbol Son Dakika | Yeni Malatyaspor'Da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'Da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'Da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, dört futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir.

Son Dakika | Yeni MalatyasporDa 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

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