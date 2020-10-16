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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'Da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, dört futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir.
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