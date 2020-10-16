Son Dakika | Yeni Malatyaspor'Da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir.

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