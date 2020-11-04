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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka! Covid-19 testleri...

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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka! Covid-19 testleri...
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Yeni Malatyasporda 3 pozitif vaka Covid-19 testleri...

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