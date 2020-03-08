Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:45,
Son Dakika | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek!
Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
19. haftanın erteleme maçında hakem belli oldu. 11 Mart Çarşamba günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Ligde 27 Ocak'ta oynanması gereken müsabaka, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.
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