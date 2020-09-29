Son Dakika | Yeni Malatyaspor Lazio'dan Wallace'ı transfer ediyor!

Daha önce Portekiz basınında da Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. Bu kez İtalyan gazeteci Nico Schira, Yeni Malatyaspor'un Wallace ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Brezilyalı stoper kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Futbola Cruzeiro'da başlayan Wallace, 2014 yılında 9,5 milyon Euro karşılığı Braga'ya transfer olmuştu. Bir dönem Monaco'da kiralık oynayan Sambacı stoper 2016 yılında 8 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gitti. Wallace geçen sezonu Braga'da kiralık olarak geçirmişti.

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