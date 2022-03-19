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Son dakika: Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçında taraftarın ıslıkladığı Sadık Çiftpınar oyunu terk etti!

#Sadık Çiftpınar#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa
Son dakika: Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçında taraftarın ıslıkladığı Sadık Çiftpınar oyunu terk etti

Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta kendi taraftarlarınca ıslıklanan Sadık Çiftpınar, oyuna devam etmek istemedi ve kenara geldi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta Yeni Malatyasporlu taraftarlar ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerginlik yaşandı.

71 ve 74. dakikalarda yenilen gollerin ardından 2-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da taraftarlar stoper Sadık Çiftpınar'ı -ayağına her top gelmesinde ıslıkladı. Bir pozisyonda kendisini ıslıklayan taraftarlara el-kol jestleriyle tepki gösteren Sadık, 77. dakikada tepkilere dayanamayarak oyundan çıkmak için kenara yöneldi.

Sadık'ı takım arkadaşları, Kasımpaşalı futbolcular ve hakem Ali Şansalan maçta kalması yönünde ikna etmeye çalıştı. Kasımpaşalı Ryan Donk, Sadık ile bir süre konuşup rakibini sahada kalması için cesaretlendirdi.

Bütün bu ikna çabalarına rağmen oyuna devam etmek istemeyen Sadık, kenara değişiklik işareti yaptı ve 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

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MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Sadık Çiftpınar'ın bu hareketinin damga vurduğu mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin attı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

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#Sadık Çiftpınar#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa

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