Son dakika: Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı!

Önceden de Yeni Malatyaspor’da görev alan İrfan Buz’un bir önceki takımı Kasımpaşa idi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

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