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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı!

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Son dakika: Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu’nun teknik direktörlük görevinin sona ermesiyle takımın başına İrfan Buz getirildi.

Önceden de Yeni Malatyaspor’da görev alan İrfan Buz’un bir önceki takımı Kasımpaşa idi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı

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