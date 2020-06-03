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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Son dakika | Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası hayatını kaybetti

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Son dakika | Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası hayatını kaybetti
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in babası kalp krizi geçirdi. Tedavi için hastaneye kaldırılan Ömer Gevrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Son dakika | Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrekin babası hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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