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Son Dakika: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

#Adem Büyük#Yeni Malatyaspor#Son Dakika
Son Dakika: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp duyurusunda, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." iafdeleri yer aldı.

Adem Büyük, Sumudica'nın ayrılığı sonrası yönetim kararıyla teknik sorumlu + futbolcu olarak görev yapıyordu.

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Malatyaspor'daki görevine farklı bir sorumluluk daha eklenen Adem Büyük, 7 Şubat'ta göreve gelmişti. Malatyaspor, kararı,  "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleriyle duyurmuştu.

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