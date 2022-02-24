Son Dakika: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

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Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp duyurusunda, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." iafdeleri yer aldı.

Adem Büyük, Sumudica'nın ayrılığı sonrası yönetim kararıyla teknik sorumlu + futbolcu olarak görev yapıyordu.

1 AY İÇİNDE KULÜPLE YOLLARI AYRILDI



Malatyaspor'daki görevine farklı bir sorumluluk daha eklenen Adem Büyük, 7 Şubat'ta göreve gelmişti. Malatyaspor, kararı, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleriyle duyurmuştu.