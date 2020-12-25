Son Dakika | Yayıncı kuruluştan sürpriz hamle! Beşiktaş maçındaki o pozisyon için...
Süper Lig'de Beşiktaş, Ankaragücü'nü Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Ankara'da 23. dakikada yaşanan pozisyon, maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluştan sürpriz bir hamle geldi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Mücadelede Beşiktaş'ın sayılmayan golü tartışma konusu oldu. İşte yaşananlar...
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Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.
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Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu. İptal edilen gol ile ilgili yayıncı kuruluştan flaş bir hamle geldi.
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Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi. Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.
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Programda konuşan Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde enteresan detay var. Hakem, daha top ağlarla buluşmadan faul düdüğünü çalıyor ve statü gereği VAR, burada devreye giremiyor.
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Gol olmasını beklemedi. Hakem Özkahya, VAR'ın önünü kesmiş oldu." ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü de pozisyonla ilgili olarak devre arasında bir paylaşım yaptı.
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Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi. Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı. (Fanatik)