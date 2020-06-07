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GeriFutbol Son dakika | Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar!
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Haber Giriş: 07.06.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Son dakika | Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar!

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Son dakika | Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar!
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12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

Spor Arena Özel | Corona virüsü pandemisi sonrasında 2.5 ay sonra başlama düdüğünün çalınacağı Süper Lig'de yayıncı kuruluş, ilk hafta oynanacak karşılaşmalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmadı.

beINSPORTS'un bu hafta oynanacak olan 9 Süper Lig karşılaşmasına da maç anlatımı için spiker göndermeyeceği öğrenildi. Yayıncı kuruluşun maç spikerlerini bu haftaki karşılaşmalar için statlarda görevlendirmediği, anlatımların stüdyodan yapılacağı ifade edildi.

Son dakika | Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar

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