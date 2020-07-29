Son Dakika | Yayıncı kuruluştan 'küme düşme' kararı hakkında ilk açıklama!

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacak olması yönünde verilen kararlar hakkında konuştu.

İşte AL-Hudaifi'nin açıklamaları;

Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. TFF'yle geçtiğimiz ay, 4 kez görüştük. Kimse bize bu konudan bahsetmedi. Covid'den ve gelecek sezondan bahsediyorduk

STRATEJİYİ ETKİLEYECEK

18 takımdan, 21'e çıkması; yayıncıya sorulmadan verilebilecek bir karar değil, bence doğru bir karar değil. Günlük işimizi, prodüksiyon maaliyetimizi etkileyecek, kanallarımızın stratejisini etkileyecek

BU ŞEKİLDE YAYINLAMAK KOLAY DEĞİL

114 maç yayınlayacağız. %2 daha fazla maç olacak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. 3 farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz. Daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bu, bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil

TFF'nin kararlarına saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun, resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik. Geçen sezon, korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan, bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı.

ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRÜYORUZ

Korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz. Kulüpler zarar görüyor korsan yayıncılıktan. Diğer konuları konuşuyoruz ama korsan yayıncılığı konuşmamız lazım. Biz, ortağız. Resmi yayıncıyla bunların konuşulması gerekiyor.

BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU

Biz, kulüplerin, TFF'nin ortağıyız. Türkiye markasını, 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar, benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Az önce, Twitter'da bir izleyicimiz sormuştu, 'Bu öneri yayıncıdan mı geldi?' diye. Hayır, kesinlikle hayır. Biz, böyle bir şey istemedik ve sizlerle birlikte canlı duyduk

OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Bu kararla ilgili resmi bir mektup, talep, herhangi bir e-mail bile almadık. Bu, ligi de çok olumsuz etkileyecek. Bu kadar fazla maç oynamak, bambaşka bir soru. Ziraat Türkiye Kupası için durumu bilmiyorum, o kupada da böyle bir değişiklik var mı, bilmiyorum.