Son dakika! Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan son 8 hafta için yeni hamle!

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS'tan flaş bir hamle geldi. Yayıncı kuruluş, Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir dönemde önemli bir pazarlama faaliyetine başladı.

Digiturk yetkilileri, pazarlama departmanlarına 2019-2020 sezonunun son 8 haftasının da içinde yer aldığı paketlerin satılması yönünde talimat verdi.

TFF'ye danıştılar iddiası

TFF'nin bugün yapacağı icra kurulu toplantısı öncesinde yaşanan bu gelişme, Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili tartışmaları da noktalayacak gibi gözüküyor. Yayıncı kuruluşun, TFF'nin onayını almadan bu yönde bir pazarlama faaliyetine girişmesine imkan verilmiyor.

Digiturk'un bu son hamlesi, liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihinde başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadığı şeklinde de yorumlanıyor. (Fanatik)





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