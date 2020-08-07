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Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Son dakika | Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan, Fenerbahçe'ye telif şoku!

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Son dakika | Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan, Fenerbahçe'ye telif şoku!
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Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.

Fenerbahçe'nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş'ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeyle açıkladıFenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeli bir video ile açıkladı. 'Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir'
daha fazla video için

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube'dan yayımlanan videoda, Yandaş'ın Süper Lig'de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı.

Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe'ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.

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