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Haber Giriş: 16.12.2020 - 23:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yasemin Adar dünya ikincisi oldu!

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Son Dakika | Yasemin Adar dünya ikincisi oldu!
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Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman rakibi Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman rakibi Aline Rotter Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya'dan Focken'le karşılaştı.

Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Son Dakika | Yasemin Adar dünya ikincisi oldu

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