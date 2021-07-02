Son Dakika: Yamaha resmen açıkladı! Toprak Razgatlıoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı...

Spor Arena Dış Haberler - Yamaha, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzattığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu'nun mevcut sözleşmesinin iki yıl uzatıldığı belirtildi. Yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan milli sporcu, Yamaha'yı artık ailesi gibi gördüğünü ve iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Toprak Razgatlıoğlu, "Yamaha artık benim ailem gibi oldu. İki yıllık yeni sözleşme imzaladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. 2020 sezonu için takıma katıldığımdan beri motosikleti çok geliştirdik. Yeni sözleşme kararını vermek çok kolaydı. Şampiyonluk için savaşıyoruz ve zirveye çok yakınız. Etrafımda ve takımımızda hedeflerime ulaşmamı sağlayacak isimler var. Bu takımda yarıştığım için çok gururluyum." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu, en az iki yıl daha Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak.