Son Dakika: Yalçın Çetin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası özür diledi

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Yayıncı kuruluş spikeri Yalçın Çetin, kritik müsabaka sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından ve taraftarlarından özür diledi.

Yalçın Çetin'in paylaşımları şu şekilde:

Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdıgim, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla...