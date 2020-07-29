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GeriFutbol Son Dakika | Yabancı kuralı bir yıl ertelendi! Yeni kural 2020-21 sezonunda uygulanmayacak
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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Yabancı kuralı bir yıl ertelendi! Yeni kural 2020-21 sezonunda uygulanmayacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kuralının bir yıl daha ertelendiğini açıkladı...

Süper Lig'de yabancı kuralı bir yıl daha ertelendi. Mevcut yabancı kuralının önümüzdeki sezon devam edeceği, bir sezon sonra ise yeni kuralın uygulamaya geçeceği açıklandı.

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Süper Lig takımları, 2020-21 sezonunda da kadrolarında 14 yabancı futbolcu barındırabilecek. Yeni yabancı kuralına göre takımlar 2021-22 sezonunda ilk 11'lerinde 8 yabancı oynatacak.

Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE TARTIŞILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yapılan toplantının ardından ''Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.'' sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Yabancı kuralı bir yıl ertelendi Yeni kural 2020-21 sezonunda uygulanmayacak

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