Son dakika: Xavi Hernandez resmen Barcelona'da! Görev süresi...

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Barcelona'nın yeni teknik direktörü resmen Xavi Hernandez oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Xavi için 8 Kasım'da Camp Nou'da imza töreni düzenlenecek.

Xavi'nin 4 yıl futbolcu, son iki yıldır ise teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Sadd, dün yaptığı açıklamayla İspanyol efsanenin serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona'ya gitmesi konusunda Katalan ekibiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Çıkan haberlere göre Barcelona, Xavi için Al Sadd'a 5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.