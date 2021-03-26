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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Xabi Alonso imzayı attı! Mönchengladbach derken...

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Son dakika: Xabi Alonso imzayı attı! Mönchengladbach derken...

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Real Sociedad B'nin başında bir yıl daha kalacak. Genç teknik adamın Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaştığı iddia edilmişti.

Real Sociedad'dan yapılan resmi açıklamada Xabi Alonso'nun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. Xabi Alonso, yaptığı açıklamada 'Real Sociedad projesinin büyümesine yardımcı olmaya devam etmek istiyorum' dedi.

39 yaşındaki Alonso'nun Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın başına geçeceği iddia edilmişti.

Son dakika: Xabi Alonso imzayı attı Mönchengladbach derken...

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