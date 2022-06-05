Son Dakika: Wout Weghorst'tan Beşiktaş ve transfer yanıtı!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın transferde golcü adaylarından biri olan Wout Weghorst, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'DAHA ÖNCE ANLAŞMIŞTIK'

Hollanda basınına konuşan 29 yaşındaki santrfor, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor" dedi.

'GÖZ ÖNÜNDE OLMALIYIM'

Wout Weghorst sözlerini, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" ifadeleriyle sürdürdü.

'İLGİ OLDUĞU DOĞRU'

Türkiye'den kendisine ilgi olduğunu doğrulayan Hollandalı yıldız, "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Burnley ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Weghorst, geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.