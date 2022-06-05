Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Wout Weghorst'tan Beşiktaş ve transfer yanıtı!

#Transfer#Beşiktaş#Weghorst
Son Dakika: Wout Weghorsttan Beşiktaş ve transfer yanıtı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Burnley'nin golcüsü Wout Weghorst önemli açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın transferde golcü adaylarından biri olan Wout Weghorst, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'DAHA ÖNCE ANLAŞMIŞTIK'

Hollanda basınına konuşan 29 yaşındaki santrfor, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor" dedi.

'GÖZ ÖNÜNDE OLMALIYIM'

Wout Weghorst sözlerini, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" ifadeleriyle sürdürdü.

'İLGİ OLDUĞU DOĞRU'

Türkiye'den kendisine ilgi olduğunu doğrulayan Hollandalı yıldız, "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Burnley ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Weghorst, geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Sörloth ile anlaştı, sırada Leipzig var Wout Weghorsta teklif yapıldı...Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Sörloth ile anlaştı, sırada Leipzig var! Wout Weghorst'a teklif yapıldı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Weghorst

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere