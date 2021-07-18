Son Dakika: Willian Jose, Beşiktaş'a transferde ‘tamam’ dedi! Sıra Real Sociedad’da

Spor Arena - Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta menajerlerin tavsiye ettiği Real Sociedadlı Willian Jose ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi.

GEÇEN YIL ADA’DAYDI

İspanyol ekibinin geçen sezon Wolverhampton’a kiraladığı oyuncunun bonservisinin 6 milyon Euro’ya alınabileceğine yönelik yapılan teklifi baş

kan Ahmet Nur Çebi geri çevirirken, maksimum verebilecekleri rakamın 3 milyon Euro olduğunu ifade etmişti. Menajerleri ile yapılan görüşmelerde oyuncu için anlaşmaya varan siyah beyazlılar Willian Jose’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Real Sociedad’ın kapısını çalacak.

YILDIZLAR OLMADI

Şu ana kadar Mario Mandzukic, Edin Dzeko, Dries Mertens ve Diego Costa’nın isimleri gündeme gelse de henüz bir golcü ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş’ın İspanyol ekibinden gelecek yanıta göre rotasını şekillendireceği öğrenildi.

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