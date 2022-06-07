Son dakika: Will Clyburn resmen Anadolu Efes'te!

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THY Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan ABD'li yıldız forvet Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 'Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş Geldin." ifadeleri kullanıldı.

5 YILLIK CSKA MOSKOVA SERÜVENİ BİTTİ

5 sezondur Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 32 yaşındaki Clyburn için Rus ekibi de ayrılık açıklaması yaptı.

DARÜŞŞAFAKA'DA YILDIZI PARLAMIŞTI

Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ABD’li yıldız, 2016-17 sezonunda 13 sayı ve 5.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Yakaladığı bu çıkışın ardından EuroLeague’in dev ekiplerinden CSKA Moskova’nın ilgisini çeken Clyburn, Rusya ekibiyle geçirdiği 5 sezonda Avrupa basketbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmeyi başardı.

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FINAL FOUR MVP'Sİ SEÇİLDİ

2021-22 EuroLeague sezonunda 14.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Will Clyburn, CSKA Moskova’da geçirdiği 5 yılda 1 de EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 2019 yılının Final Four’unda CSKA Moskova’nın temsilcimiz Anadolu Efes‘i 91-83 mağlup ettiği finali 20 sayı ve 5 ribaundla tamamlayan ABD’li yıldız, Final Four’un en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.

İSTANBUL UÇAĞINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Will Clyburn, sabah saatlerinde Skylar Grey'in "I'm coming home" şarkısıyla İstanbul uçağından paylaşım yapmıştı.

ANADOLU EFES'İN WILL CLYBURN TANITIM YAZISI

1990 doğumlu oyuncu 2.01 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.



2013 yılında Iowa State Üniversitesi’nden mezun olan Will Clyburn, profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda Almanya’nın Ratiopharm Ulm takımında başladı. Burada iki sezon forma giydikten sonra İsrail’in Hapoel Holon takımında bir sezon görev yaptı ve 2016-17 sezonu başında Darüşşafaka’ya transfer oldu. Darüşşafaka’da da bir sezon forma giyen başarılı oyuncu bir sezon sonra Rusya’nın CSKA Moskova takımının yolunu tuttu ve 2021-22 sezonu sonuna kadar burada görev yaptı.



2018, 2019 ve 2021’de CSKA Moskova forması ile VTB Ligi şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyuncu, 2018-19 sezonunda Euroleague şampiyonluğu yaşarken, Final Four’un en değerli oyuncusu seçildi ve aynı zamanda sezonun en iyi beşinde de yer aldı.



Euroleague’de CSKA Moskova forması ile 20 maçta 28:11 dakika ortalama süre alan başarılı oyuncu, maç başına 14,9 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.



VTB Ligi’nde ise 26 maçta 26:07 dakika ortalama süre alan Will Clyburn, maç başına 13,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.