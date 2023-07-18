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Son Dakika: Wilfried Zaha, Fenerbahçe'den ek süre istedi! Sevindiren gelişme...

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#Fenerbahçe#Transfer#Wilfried Zaha
Son Dakika: Wilfried Zaha, Fenerbahçeden ek süre istedi Sevindiren gelişme...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 14:58

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Wilfried Zaha, sarı lacivertli kulüpten düşünmek için ek süre istedi.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wilfried Zaha cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız oyuncu, yaşadığı hamstring sakatlığının ardından sözleşmesinin sona erdiği Crystal Palace’ın tesislerinde rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİREN GELİME

Sky Sports'un haberine göre; Steven Gerrard'ın başında olduğu Al-Ettifaq kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekildi. Masada sadece Crystal Palace'ın ver Fenerbahçe’nın teklifleri var. Yetenekli futbolcu, iki tekliften birini seçmek için düşünüyor.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FENERBAHÇE'nin son temasının ardından sarı lacivertli kulübe yanıt veren Wilfried Zaha, düşünmek için biraz daha süre istedi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Wilfried Zaha