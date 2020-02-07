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Basketbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 23:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Wilbekin'in maç sonunda yaptığı hareket, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

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Son Dakika | Wilbekin'in maç sonunda yaptığı hareket, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Tel Aviv'e 78-77 mağlup olduğu maçın ardından Wilbekin'in yaptığı hareket, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının ardından gerginlik çıktı.

Wilbekin, salondan çıkarken Fenerbahçe taraftarlarına karşı bir harekette bulundu.

Taraftarlar “Türk Milli Takımı’nın formasını giyen bir kişi bunu nasıl yapar” diye isyan etti.

Ortamın gerilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlere sakin olmaları yönünde çağrı yaptı.

Son Dakika | Wilbekinin maç sonunda yaptığı hareket, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

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