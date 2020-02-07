Son Dakika | Wilbekin'in maç sonunda yaptığı hareket, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının ardından gerginlik çıktı.

Wilbekin, salondan çıkarken Fenerbahçe taraftarlarına karşı bir harekette bulundu.

Taraftarlar “Türk Milli Takımı’nın formasını giyen bir kişi bunu nasıl yapar” diye isyan etti.

Ortamın gerilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlere sakin olmaları yönünde çağrı yaptı.





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