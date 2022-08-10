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Son dakika: West Ham United'dan Szalai çin Fenerbahçe'ye yeni teklif

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#Transfer#Fenerbahçe#Attila Szalai
Son dakika: West Ham Uniteddan Szalai çin Fenerbahçeye yeni teklif
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 10:02

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'de gözler Attila Szalai'nin üzerinde. İtalyan kulüplerin de yakından takip ettiği Macar stoper için Premier Lig kulübü West Ham United'dan yeni bir teklif geldi.

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Stoperi Issa Diop'u 15 milyon pound karşılığında Fulham'a satan West Ham United, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalmaya hazırlanan.

Geçtiğimiz günlerde Macar stoper için 8 milyon pound teklifi reddedilen West Ham, daha yüksek bir teklifle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre West Ham United yönetimi, 24 yaşındaki stoper için 10 milyon poundluk teklifle yeniden masaya oturacak. Kim Min-Jae'yi 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'nin Szalai için 15 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmek istemediği belirtiliyor.

Szalai’nin ayrılması halinde onun yerine, Ümraniye karşısında sol bekte görev yapan ancak asıl pozisyonu stoper olan Luan Peres monte edilecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Attila Szalai

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