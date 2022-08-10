Son dakika: West Ham United'dan Szalai çin Fenerbahçe'ye yeni teklif

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Stoperi Issa Diop'u 15 milyon pound karşılığında Fulham'a satan West Ham United, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalmaya hazırlanan.

Geçtiğimiz günlerde Macar stoper için 8 milyon pound teklifi reddedilen West Ham, daha yüksek bir teklifle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre West Ham United yönetimi, 24 yaşındaki stoper için 10 milyon poundluk teklifle yeniden masaya oturacak. Kim Min-Jae'yi 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'nin Szalai için 15 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmek istemediği belirtiliyor.

Szalai’nin ayrılması halinde onun yerine, Ümraniye karşısında sol bekte görev yapan ancak asıl pozisyonu stoper olan Luan Peres monte edilecek.