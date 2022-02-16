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Son Dakika: Wesley Sneijder Luis Campos'a rakip oldu! Eski Galatasaraylıdan flaş sözler: 'Teklif gelirse kabul ederim'

#Ajax#Wesley Sneijder#Luis Campos
Son Dakika: Wesley Sneijder Luis Camposa rakip oldu Eski Galatasaraylıdan flaş sözler: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan sportif direktörlük görevini seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi. Hollanda ekibinde gündeme son olarak, Galatasaray'ın sportif danışmanı Luis Campos da gelmişti. Ülke basınında Sneijder fikrine sıcak bakıldığı da vurgulandı.

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Kulüp personeline gönderdiği taciz mesajları sonrası Ajax'taki sportif direktörlük görevine son verilen Marc Overmars'ın yerine son olarak Galatasaray'ın sportif danışmanı Luis Campos aday gösterilmişti. Bu gelişmenin ardından göreve bir başka eski Galatasaraylı Wesley Sneijder talip oldu.

Hollandalı gazeteci Henk Spaan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ajax'ın Overmars sonrası yeni adaylara yöneldiği ve en güçlü isimlerden birinin Luis Campos olduğunu belirtmişti.

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Portekizli Futbol adamının güçlü bir seçenek olduğunu belirten Spaan, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurgulamıştı.

BURAK YILMAZ VE FONTE ÖRNEĞİ VERİLDİ

Hollandalı gazeteci ayrıca, Luis Campos'un gençler yanında transferde tecrübeli isimleri de tercih ettiğini, Lille'e Burak Yılmaz ve Jose Fonte gibi isimleri aldığını, bu futbolcuların bir sonraki satışta kar getirmeyeceğini bilmesine rağmen, takımda büyük başarı yakaladığını aktarmıştı.

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GÖREVE SÜRPRİZ TALİP: WESLEY SNEIJDER

Ajax'taki sportif direktör belirsizliği devam ederken, Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden olan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, Overmars'tan boşalan göreve talip oldu.

Salı akşamı yorumculuk yaptığı RTL kanalında açıklamalar yapan Sneijder, önceliğinin teknik direktörlük olduğunu ancak Ajax'tan sportif direktörlük teklifi gelmesi halinde görevi kabul edeceğini belirtti.

Son Dakika: Wesley Sneijder Luis Camposa rakip oldu Eski Galatasaraylıdan flaş sözler: Teklif gelirse kabul ederim

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Ajax'ta göreve tek başına başlamayacağını belirten Sneijder, "Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim teknik direktörlüktü, tekliflere açığım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDAN GELİNCE KAPILAR KOLAY AÇILIYOR

Overmars'ın futboldan gelmesinin Ajax için önemli olduğunu vurgulayan Hollandalı efsane, "Ajax'ın son yıllarda ne kadar büyük şeyler başardığını görüyorsunuz. Bunda en önemli pay Marc'a ait. Bu onun futboldan gelmesiyle de bağlantılı. Kapılar biraz daha kolay açılıyor. Ben de bunu isterim ancak idari işlerle ilgilenecek birinin yanımda olması kaydıyla.

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SICAK BAKILIYOR

Hollanda basınında yer alan haberlerde ise sportif direktörlük görevine Wesley Sneijder'in getirilmesine Ajax'ta sıcak bakan önemli isimler olduğu belirtildi.

TACİZ SKANDALI SONRASI OVERMARS KOVULMUŞTU

Ajax'ın sportif direktörü Marc Overmars, kulübün kadın çalışanlarına taciz mesajları attığı gerekçesiyle kovulmuştu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

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Kararın ardından pişmanlığını dile getiren 48 yaşındaki Overmars ise, "Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok" diye konuşmuştu.

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#Ajax#Wesley Sneijder#Luis Campos

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