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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Werder Bremen'den Nuri Şahin açıklaması! Fenerbahçe...

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nuri Şahin için kulübü Werder Bremen'in de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.

Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...

Nuri bu sezon Bremen formasıyla 17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı. (Fanatik)

Son Dakika | Werder Bremenden Nuri Şahin açıklaması Fenerbahçe...

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