Son Dakika | Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

A Spor'un haberine göre 31 yaşındaki stoper Welinton, bugün saat 16:00'da Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'ın, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Bİstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.