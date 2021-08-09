Son Dakika: Wayne Rooney'den Kamil Jozwiak için Galatasaray'a veto

Sarı kırmızılıların transfer listesinde olduğu iddia edilen 23 yaşındaki oyuncu için Derbi County'nin Teknik Direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi.

Oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirten Wayne Rooney, "Takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil Jozwiak ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil" sözleriyle transfere karşı çıktığını belirtti.

Geçen sezon Polonya ekibi Lech Poznan'dan 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kamil Jozwiak; 42 maçta görev alıp 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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