Son Dakika: Watford U23 teknik direktörü Ömer Rıza: Premier Lig, Ozan Tufan'ı hazırlıksız yakaladı

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Futbolculuk kariyerinde Denizlispor ve Trabzonspor formaları da giyen, şu anda Premier Lig ekibi Watford'un U23 Takımı'nın teknik direktörü olan Ömer Rıza, açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda İngiltere U17 Takımı'nda da görev yapan Rıza, Fanatik'e verdiği demeçte, "İlkay Gündoğan, alanında dünyanın en iyilerinden biri. Türk futbolcuların Premier Lig'de olması çok özel bir şey. Eskiden bir Türk, İngiltere'de oynadığında şaşırılıyordu. Şimdi birden fazla Türk oyuncu görüyoruz" dedi.

Watford'daki kiralık süreci yarım dönem süren Ozan Tufan'la ilgili de ifadeler kullanan başarılı hoca, "Ozan'la pek fazla konuşma fırsatım olmadı. Premier Lig'e uyum sağlamak için sahada daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bence Premier Lig'in temposu onu hazırlıksız yakaladı. Bir oyuncu Premier Lig'de oynamak istiyorsa çok çalışması, sürekli gelişim göstermesi ve disiplinli olması gerekir" diye konuştu.

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'Pep'i çok seviyorum'

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından da bahseden Ömer Rıza, "Pep Guardiola'yı çok seviyorum. Bu sezon da Premier Lig'i kazanabileceklerini düşünüyorum. City'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı ama bu sezon kupayı alabilirler" yorumunu yaptı. Kariyerinde rol model aldığı teknik direktörün Pep Guardiola olduğunu söyleyen Rıza, "Ben de Pep gibi hücumu düşünen bir teknik adamım. Mayıs ayında UEFA Pro-Lisans'ımı alıp üst seviyeden maceralara hazır olacağım" sözlerini sarf etti.

'Ismael, Beşiktaş 'ta başarılı olur'

Türkiye'de geçirdiği zamanları unutmadığını söyleyen genç hoca, "Vahid Halilodzic, Ziya Doğan, Giray Burak, Gökdeniz

Karadeniz, Fatih Tekke ve Tolga Zengin gibi isimlerle çalıştım. Giray'la hala konuşuyorum. Türkiye'den iyi dostluklara sahibim" diye konuştu. İngiltere Championship ekiplerinden West Brom'daki macerası sonrası Beşiktaş'a geçiş yapan Valerien Ismael'i de yorumlayan Ömer Rıza, "Valerien, direkt oynamayı seven bir teknik adam. Ancak hücuma olduğu kadar savunmaya da büyük önem verir. Beşiktaş'ta başarılı olacak bir teknik adam olduğuna inanıyorum" yorumunu yaptı.

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Bu gençlere dikkat!

İngitere genç takımında da görev yaptığı için birçok önemli yeteneğin gelişimini yakından takip eden Rıza, "Şu anda beni en çok etkileyen oyuncular; Tottenham'dan Dane Scarlett, Borussia Dortmund'dan Bynoe Gittens, Ajax'tan Tommy Setford, Manchester United'dan Kobe Mainoo" ifadelerini kullandı.