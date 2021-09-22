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Son Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgası!

#Ozan Tufan#Watford#Futbol

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Championship ekibi Stoke City ile karşılaştı. Milli futbolcunun ilk kez Watford formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmada Stoke City, rakibini yenerek Lig Kupası'nda saf dışı bıraktı. Ancak geceye Ozan Tufan damga vurdu.

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Spor Arena Detay - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Ozan Tufan, Lig Kupası 3. tur maçında Championship temsilcisi Stoke City karşısında oynadığı futbolla ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Watford formasıyla ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcunun fazla kilolarından kurtulmuş olması dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ayrıca ilk maçında 90 dakika boyunca yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerden tam not aldı.

Son Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgası

OZAN TUFAN VS. STOKE CITY

Stoke City karşısında 90 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, %80.8 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı alanda %72.7 pas isabet yüzdesi yakalayan Ozan Tufan, üçüncü bölgede ise bu oranı %77'ye yükseltmeyi başardı.

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı.

Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.

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Son Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgası

TAM 7 KİLO VERDİ

Ozan Tufan'ın Watford transferi sonrasında 7 kilo verdiği Hollanda maçı öncesinde ortaya çıkmıştı. Rıdvan Dilmen, "Yayından önce Servet Bey ile konuştuk, 'Ozan Tufan'ı tanıyamazsın' dedi. 7 kilo vermiş. Ben de 7 kilo vermiş Ozan'ı merak ettim." demişti.

KUPAYA VEDA ETTİLER

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Championship ekibi Stoke City ile karşılaştı. Milli futbolcunun ilk kez Watford formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmada Stoke City, rakibini yenerek Lig Kupası'nda saf dışı bıraktı.

Stoke City'ye galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Nick Powell, 80. dakikada Sam Clucas ve 85. dakikada Josh Tymon kaydetti. Watford'un tek sayısı, 61. dakikada Ashley Fletcher'dan geldi.

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#Ozan Tufan#Watford#Futbol