Son Dakika | Wahbi Khazri, Trabzonspor'a çok yakın

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Forvet hattı için Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de 2 sezonda 58 maçta 20 gollük performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Wahbi Khrazi için pes etmeyen Fırtına, bu transferde önemli bir yol kat etti. On numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabilen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu teknik direktör Eddie Newton'ın da istediği yazıldı. Bu anlamda Fransız basınından FootMercato flaş bir iddia ortaya attı.

Tunuslu oyuncunun ikna edildiği haberde yazılırken, Saint-Etienne'nin ise satın alma maddesini 8 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Trabzonspor Yönetimi ve Fransız ekibinin yöneticileri şu anda bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in hedefi, 4 milyon Euro gibi bir zorunlu satın alma opsiyonu ile bu transferi bitirmek. Eğer Saint Etienne, teklifi kabul ederse Tunuslu golcü oyuncu, resmen Karadeniz ekibine transfer olacak. (Fanatik)

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