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GeriFutbol Son dakika: Volkan Şen, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 21.06.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Volkan Şen, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı

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Son dakika: Volkan Şen, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da 33 yaşındaki Volkan Şen ile yollar ayrıldı. Volkan Şen yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma sonucu takımdan ayrıldığını duyurdu ve Adana Demirspor'a veda eti. Volkan Şen'in takımla iki yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Adana Demirspor'dan ayrılan Volkan Şen'in açıklaması şu şekilde:

İki sezondur formasını gururla taşıdığım ve şampiyonluk yaşadığım Adana Demirspor kulübünden anlaşarak ayrılıyorum. Gelmem için maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta babam, abim, başkanım Murat Sancak'a, Samet Hocama, daha önce emeği geçen hocalarıma ve tabii ki abim, menajerim Metin Korkmaz'a, Halil Bahar ve Gökhan Hocama, gecesini gündüzüne katan her daim yanımızda olan tüm çalışan personelimize, bana göre Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından Şimşekler Grubu'na, tüm Adana Demirspor taraftarlarına destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.

Son dakika: Volkan Şen, Adana Demirspordan ayrıldığını açıkladı

Son dakika: Volkan Şen, Adana Demirspordan ayrıldığını açıkladı

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