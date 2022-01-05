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Son dakika: Volkan Demirel'li Fatih Karagümrük'ten transfer hamlesi! Galatasaray ile Fenerbahçe'yi birbirine düşürmüştü...

#Transfer#Fatih Karagümrük#Volkan Demirel
Son dakika: Volkan Demirelli Fatih Karagümrükten transfer hamlesi Galatasaray ile Fenerbahçeyi birbirine düşürmüştü...

Fenerbahçe'den ayrılarak önce yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan, ardından da Fatih Karagümrük'ün başına geçen Volkan Demirel, transfer için düğmeye bastı. Genç teknik adamın hedefinde geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşüren genç futbolcu var. Öte yandan Volkan Demirel'in Fenerbahçe'den bir yıldız ismi de takımda görmek istediği ve girişimlerin başladığı iddia edildi.

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Francesco Farioli'nin ardından Fatih Karagümrük'te göreve başlayan ve ilk 4 maçında mağlubiyet almayan Volkan Demirel, yönetimle birlikte transfer düğmesine bastı.

MUSTAFA KAPI İDDİALARI

Alt yapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak 2020 yazında Fransa ekibi Lille'e transfer olan Mustafa Kapı için 'Süper Lig'e dönecek' iddiaları çoğalıyor.

Lille'de A takımda süre bulmakta zorlanan, B takımda ise bu sezon yalnızca 6 maça çıkan Mustafa Kapı'nın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ün 19 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fransız kulüp ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mustafa'nın bonservisiyle gelebileceği ifade edildi.

'ADANA DEMİRSPOR DA İSTİYOR'

Mustafa Kapı'yı Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Adana Demirspor'un da istediği gelen haberler arasında.

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GALATASARAY'DAN OLAYLI AYRILMIŞTI

Alt yapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak 2020 yazında Fransa ekibi Lille'e transfer olan Mustafa Kapı için 'Süper Lig'e dönecek' iddiaları çoğalıyor.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2019/20 sezonunda sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek takımdan ayrılma kararı almıştı.

'FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK' İDDİALARI VARDI

O dönem Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Mustafa Kapı'nın eski paylaşımları ortaya çıkmış ve genç futbolcunun Fenerbahçe'ye imca atacağı iddia edilmişti.

SEZON SONU LILLE'İN YOLUNU TUTTU

2019/20 sezonunu Galatasaray'da kadro dışı olarak geçiren Mustafa Kapı, Ağustos 2020'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e Transfer oldu.

Son dakika: Volkan Demirelli Fatih Karagümrükten transfer hamlesi Galatasaray ile Fenerbahçeyi birbirine düşürmüştü...

LILLE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Lille'de zaman zaman A takım kadrosunda olsa da çok fazla süre alamayan Mustafa Kapı, geçen sezon takımıyla birlikte Fransa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

 

"UMARIM AVRUPA'DA KALICI OLURUM"

Galatasaray'dan ayrılıp Lille'e giden Mustafa Kapı, transfer sonrası yaptığı açıklamada; "Çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp. Ben Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için değil, kariyerime Avrupa’da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa’da Futbol oynarım." diye konuşmuştu.

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FATİH KARAGÜMRÜK İÇİN MAX MEYER SESLERİ

Öte yandan Volkan Demirel'in eski takımı Fenerbahçe'den Max Meyer'i de istediği ve yönetimin Alman futbolcu için girişimde bulunduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Volkan Demirelli Fatih Karagümrükten transfer hamlesi Galatasaray ile Fenerbahçeyi birbirine düşürmüştü...

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Volkan Demirel

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