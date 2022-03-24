Son Dakika: Volkan Demirel'den penaltı ve Ronaldo anısı açıklaması! "Kızım bile..."

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Tivibu Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Mor ve Arda Güler'in son dönemdeki performanslarına değinen Demirel, sosyal medyanın günümüz futbolunu etkilediğini savundu. Deneyimli futbol adamı, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmasına da değindi.

"EMRE MOR MİLLİ TAKIMI HAK EDİYORDU"

Emre'yi Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Geldiğimizden beri Emre sürekli ivme kazandı. A Milli Takım kadrosunda olmasını isterdim, hak ediyordu.

"ARDA GÜLER ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Arda'yı tanıyorum, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır ama ne zaman? Zamanı geldiği zaman. Hata biraz da sorulmasından kaynaklı. Her şeyin bir zamanı var. İyi planlama yapabilirsek iyi yerlere gelecektir. Emre de zamanında böyle bir yetenekti. Birkaç maç performans gelmeyince kötü oldu. Bu yanlış bir şey. Sosyal medya şu anki en büyük korku. Ben buradan bir Tweet atsam belki Türkiye çalkalanır."

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"BENİM ZAMANIMDA SOSYAL MEDYA OLSA BENİ OYNATMAZLARDI"

Benim zamanımda sosyal medya popüler olsaydı beni oynatmazlardı. Maçtan çıkıyoruz telefonu elimize alıp bakıyoruz hemen. futbol başka bir durum herkese dışarıdan toz pembe gelebilir. Futbol halı sahada oynamaktan ya da topa vurmaktan ibaret değildir.

Topun olmadığı yerde de futbol var. Bunu görebiliyorsanız analiz yapabilirsiniz zaten. Bana analiz yapmıyor diyenlere buradan selam söylüyorum.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A DESTEK

O kaleye geçmeden bu duyguları anlayamazsınız. Kimse gol yemek istemez. Eminim ki uyku bile uyuyamıyordur, düşünmekten uyuyamıyordur. Küfür etmek başka bir konu, milli takımı bırakma sebebim oldu. Kadro dışı bırakılmasını doğru bulmuyorum. Bir şeyler oldu ki o çocuk öyle oldu.

"ŞANSIMIZ %50-%50"

Zamanında çok zor maçlar oynadık ama favori olan takımları hep yenmesini bildik. Bu akşam da o akşamlardan birinin olacağını ümit ediyorum. Şansın %50-%50 eşit olduğunu düşünüyorum ama biz duygularını öne çıkaran bir ülke olduğumuz için bunu yapabilirsek rahat bir maç da çıkarabiliriz.

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"KIZIM BİLE 'BABA SEN RONALDO'NUN PENALTISINI KURTARMIŞSIN' DİYOR"

Futbol hayatıma dair, geçmişe dönük güzel bir anı. Kızım bile bana diyor ki, 'baba sen Ronaldo'nun penaltısını kurtarmışsın'. Bu bile Ronaldo'ya hangi gözle bakıyorsa... Futbolda 2-3 tane isim sayarsanız biri Ronaldo'dur. Böyle bir ismin penaltısını kurtarmak kimine göre çok değerli gelebilir ama benim için futbol hayatımda yaşadığım pozisyonlardan bir tanesi. Bunun gibi bin tane var. Ama çok saygı duyuyorum, çok başarılı bir futbolcu. Kızım çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Karagümrük teknik direktörü olacağımı duyduğunda birkaç gün onu motive etmek için baya uğraştım. Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından üzerinde Karagümrük forması altında Fenerbahçe şortu vardı.

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Uğurcan Çakır - Altay Bayındır rekabetinin değerini bilelim. Yarıştırmayalım. Zaten iyi olan teknik kadronun kararı doğrultusunda oynayacaktır. Şükredelim ve dua edelim ki elimizde çok büyük yetenekler var kaleci olarak. Bunlar birer değerdir, kolay bulunmaz. Harcamayalım, destek olalım.