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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya sert tepki! "Giresun'dan ülkesine gönderirim"

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Son Dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya sert tepki! "Giresun'dan ülkesine gönderirim"

Son dakika haberi... Yayıncı kuruluşun yorumcularından eski Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavgayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Rakiplerle, kendi takım arkadaşlarımla gerilim yaşadım. Ancak bu konu normal değil. Affedilmemesi lazım. ne yaptı da bu çocuk sana depar atıp geliyorsun, kafa ve yumruk atıyorsun. Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay.

Son Dakika: Giresunda ortalık karıştı Galatasarayda Marcao Kereme kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...
Son Dakika: Giresun'da ortalık karıştı! Galatasaray'da Marcao Kerem'e kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...

"GİRESUN'DAN ÜLKESİNE GÖNDERİRİM"

Marcao’nun asla affedilmemesi lazım. Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray’ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun. Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğluna büyük destek
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!

Marcao'nun bugünden itibaren Süper Ligde futbol oynamaması lazım, bu 7-8 maç ceza ile üstü örtülecek bir durum değil. Kimse kimseye kafa ve yumruk atamaz.

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