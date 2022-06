Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! "Kimse bilmez ama..."

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Teknik Direktör Volkan Demirel, Haber Global YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINI GALİP GELSEYDİK EĞER İLK 4 HEDEFİMİZ VARDI"

Fatih Karagümrük'ün başına geçtikten sonra iyi bir çıkış yakaladıklarını ve o dönem ilk 4 hedeflerinin olduğunu kaydeden Volkan Demirel, "Karagümrük ilk göz ağrım ve benimsediğim yerdi. Çok güzel ilişkiler kurup anılar yaşadık. Benim hedeflerim ve kulübün düşüncesi ve yapısı uyuşmadı. Başkana teşekkür ederim, bana sonuçta bu yolu açtı ve yolda ilerlemem için ilk adım atmamı sağladı. Çok güzel çalışma ortamında buldum kendimi. Takımı aldığımızda düşme potasında 4 puanlık fark vardı. Biz aldıktan sonra ilk 5'e girebilirdik. Fenerbahçe maçını galip gelseydik eğer ilk 4 hedefimiz vardı. Konyaspor maçıyla başlayan oyun ve skor anlamında takımla çok güzel çıkış yakaladık." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK TAKIMDAN TELEFONLAR ALDIM"

Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra birçok takımla görüştüğünü söyleyen Demirel, "Sezon sonunda bir ayrılık gerçekleşti ve buna saygı duyarak ayrıldık. Doğru başlangıcı yaptık. Bundan sonra doğru hedeflerle doğru gideceğiz. Karagümrük benim için doğru bir yerdi. Ayrıldıktan sonra birçok takımdan ve başkandan telefonlar aldım. Neden ayrıldığımı da merak edenler vardı. Gelecek ile ilgili düşüncelerimi merak edenler oldu. Hala o tür görüşmelerim oluyor. Doğru zamanı bulduğum zaman, görev verildiği zaman yolumuza devam edeceğiz. Bir takımın başına geçmek için bir takım başına geçmeyeceğim. Ben gittiğim yerde hedef koyan biri olacağım. Benim için başarı hayatım için en önemli değer. Başarı olursa eğer bir adım ilerisini düşüneceğim." dedi.

"FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖR OLDUĞUM ZAMAN..."

Ayrılık sürecine ilişkin konuşan genç teknik adam, "Gelecek sezon için Karagümrük ile ilk 3-4. sırayı düşünüyordum. Şartlar ve doğrultularım vardı. Belki de bu doğrultular kulübe uymadı. Hak veriyorum. Bütçe anlamında çok zor durumlar yaşıyoruz. Ben boştayım, aman şuraya gidip oturayım demek benim tarzım değil. Belki 3-4 sene çalışmam. Kimse bilmez ama ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olduğum zaman 3-4 tane kulübü kontrol ettim. Altyapılarını ve A takımlarını inceledim." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK"

Hedeflerinden birinin Fenerbahçe'yi çalıştırmak olduğunu belirten Demirel, "Ben Fenerbahçeliyim, 20 sene orada zamanım geçti. Orta vadede hedefim burada teknik direktör olmak. Uzun vadeli hedeflerimden biri de Avrupa futbolunda önde gelen bir takımda bu görevi üstlenmek. En büyük hedefim de bu. Bu hedefim söylemde kalmaması için de her adımımı doğru şekilde atıp ve doğru ilerlemem gerekir. Bazılarına çok abartı gelebilir ama ben hedefimi koyayım da olmazsa benim yanlışım olsun. Şu an giriş kapısındayım. Henüz adımımızı attık. Daha öğreneceğim ve çalışacağım çok şey var. Ekibim diyorum ama hepsi görevlerinde her şeye hakim olan bir hoca grubum var. Hepsine teşekkür ediyorum. Karagümrük'e gelirken kurduğumuz ekiple fiziksel, koşu ve taktiksel anlamda istediğimiz gibi bir takım vardı. Bunu ekibim ile beraber doğru ve çok iyi çalışma ile düzene soktuk." açıklamasını yaptı.

"GENÇ OYUNCULARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmak istediğini kaydeden Volkan Demirel, "Ekibim bana bütün detayları çıkarır, hazırlar ve sunar. Ben onun arasından çıkarırım. Bizim bir giriş kapımız açıldı ve iyi şekilde girdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz yükseklerde bir yerlerde olacak. Genç, yetenekli ve katkı sağlayacak oyucuları Türk futboluna sunmak istiyoruz. Ekibim ile birlikte plan ve program yaptık. Karagümrük ile birlikte 4-5 oyuncu belirledik. Doğru planlama ve doğru çalışma ile hem kendi hedeflerimizi hem de Türk futboluna nasıl katkı sağlarız diye yola çıktık." dedi.

"EMRE MOR'UN DERDİ KENDİYLE"

Karagümrük'te birlikte çalıştıkları dönemde kendini bulan Emre Mor hakkında konuşan Demirel, "Emre Mor'u hep yanlış lanse etmişler. Hep bakıldığında bir agresif gibi duruyor. Emre'nin aslında derdi kendiyle. Kendinin ne yapacağını bildiği için yapamadığı zaman kendine sinirleniyor. Ayakkabısına, sahaya, topa tepki veriyor. İlişkilerde bazı konuşmaların duyulmaması önemlidir ama kısa şekilde anlatayım. Emre'nin ne kadar iyi, kaliteli oyuncu olduğunu biliyordum. Futboldan anlayan herkes çalım yeteneğini, üst düzey dönüş yeteneğini, kaleyi gördüğü zaman şut yeteneğini, çabukluk ve topa hakimiyetini bilir. Çok ekstra bir oyuncu." dedi.

EMRE MOR İLE ARASINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Emre Mor'la arasında geçen diyaloğu da anlatan Volkan Demirel, "Emre'ye ilk oturduğumuz zaman 'Benim hedeflerim var, bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım' dedim. Hedefimin neresi olduğunu sordu. 'İkinci hedefim daha var' dedim. 'Nedir' dedi. Oraya gittiğim zaman seni de yanımda götürmek dedim. 'Gerçekten mi hocam' dedi." sözleriyle genç oyuncu ile olan anısını paylaştı.