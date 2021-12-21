Son Dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! "Doğru zamanda doğru yerdeyim"

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Çok mutluyum. Süleyman Başkan'la başkanlığından önce de tanııyoruz. Küçük ama birbirini iyi anlayan bir ekibe geldiğim için mutluyum. Heposine teşekkür ediyorum. 2,5 yıllık bir anlaşmamız var. Hedeflerimiz büyük. Bunları bu sürede başarabilir miyiz bilmiyorum ama başkanımıza hedefleri gerçekleştirmek için söz verdim. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Önemli bir takıma geldim. Türkiye ligini çok iyi tanıyorum, her kulüple ilgili bilgim vardı, içine girdikten sonra bildiklerimden fazlasının olduğunu gördüm.

İlk görüşmemiz telefonda oldu, sonra beni davet ettiler. Güzel bir görüşme oldu. İyi çalışacağız. Beraber bir yola çıktık. Ben hedefleri gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah güzel olur.

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Soru: Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz? Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız, görüşleriniz neler?

Direkt atak bir soruyla başladınız... Ben her zaman zamanın ve yerin doğru olmadı gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim. Hedeflerim var, bunların arasında yurt dışına gitmek de var. Yarın Fenerbahçe ile maçımız var, benim için duygusal bir maç olacak. Göreve gelmeden önce de Karagümrük'ü çalışmaya başlamıştım. Oyuncularımızla konuşunca da güzel geri dönüşler aldım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

FARIOLI'YE TEŞEKKÜR

Dışarıdan bakınca kadromuzun iyi olduğunu biliyordum, içine girince çok daha iyisini buldum. Farioli'ye de teşekkür ediyorum. Hikayesi olan bir takım. Giriş ve gelişme olmuş, biz de inşallah hikayeyi güzel bir şekilde yazacağız.

EGEMEN KORKMAZ İDDİALARINA CEVAP

Egemen Korkmaz'ı çok seviyorum ama kendisi şu anda Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ekibinde. Ekibimle beraber kulübümüze katkı yapmaya çalışacağız. Çok güzel insanlardan kurulu bir ekibimiz var. Şu anda 6-7 kişiyiz. Bu ekip teknik direktörlük hayatım boyunca benim yanımda olacak. Ekibe girenler olacaktır ama çıkanlar olmaz. Ekipte süreklilik olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim için çok önemli. Elimden geldiği kadar bu ekiple devam edeceğim.

İmzayı attıktan sonra iki antrenman yaptık. Çok heyecanlıydım ama tatlı bir heyecan. Şüphe ya da ümitsizlik değil de tatlı bir heyecan. Hani bir kıza aşık olursunuz ya, o heyecan gibi... Bu heyecanı Göztepe maçı için takıma yansıtmaya çalıştım. İl maç öncesi ne taktik verdim ne başka bir şey yaptım. Heyecanı vermeye çalıştım sadece.

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CANER ERKİN SÖZLERİ

Caner Erkin'i çok severim. Şu anda daha olgun, karakterli, spora daha doğru bakan bir durumu var. İlk maçta gol atması da çok sevindirici oldu. Başkası atsa da mutlu olurdum ama Caner'in atması daha farklı oldu. Beraber iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

Önümüzde önemli maçlar var .Transferle ilgili düşüncelerimiz var ama ortak karar verip bu çalışmaları yapacağız. Şu anda bakınca çok eksik bir bölgemiz yok. Yeterli bir kadromuz var. Transfer yapmış olmak için yapmayacağız. Genç oyuncularımız da çok iyi, onları da kullanacağız, onları Türk futboluna kazandırmamız lazım. Süre aldıkça ortaya çıkabilirler. Zamanı geldikçe hepsini oynatmaya çalışacağım.

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Dışarıdan bakmak farklı, içine girince takım beni çok heyecanlandırdı. Ben kariyerimde çok takımlar gördüm. Anlattığınız anda ne dediğinizi anlayan bir ekibimiz var. Başkanımızı tebrik ediyorum mükemmel bir takım kurmuşlar. Göztepe maçında mükemmel top oynadık. Net gol pozisyonlarımız oldu. Genciyle ve tecrübelisiyle iyi bir takımız. Umudum daha da yükseldi. Hep beraber hedeflere yürüyeceğiz inşallah.

"SPOR İNSANI YETİŞTİRMEYE ÖNEM VEREN BİRİNİ GÖRÜYORUZ"

VavaCars Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma: Başkanımızın geçmişine baktığımızda spor insanı yetiştirmeye önem veren birini görüyoruz. Biz bu işi yaparken ya o işin en iyisiyle ya da o işi ileride en iyi yapabilecek kişilerle çalışmak istiyoruz. Volkan Demirel'e çok güveniyoruz. Görüşmelerimiz çok iyi geçti.

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Volkan Demirel: Ben Süleyman başkanı ve Serkan kardeşimi çok seviyorum. Çok iyi bir iletişimimiz var. Aramızda çok iyi bir bağ oluştu. Bunu ne olursa olsun devam ettireceğimize emin olabilirsiniz.

"SEMTİMİN TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Ben Fatih/Samatya'da doğdum. Annem Karagümrük Ortaokulu mezunu. Karagümrük'ü biliyorum, taraftarının da nasıl olduğunu biliyorum. En yakın zamanda tesislerimiz ve stadımız olacak. Karagümrüklülerin olduğu bir statta 30-40 bin kişinin olduğu stattan daha ateşli bir atmosfer olur buna eminim. Semtimin takımına geldiğim için mutluyum.

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"ZICO İLE ÇOK TEKNİK, TAKTİK ÇALIŞMAZDIK"

Şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şeyler öğrendim. Her zaman yazarım, futbolculuğumda da yazardım, 3-4 aylık dönemde de çok şeyler yazdım. Benim teknik direktörlük tarzım biraz farklı. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygunuz varsa eğer başarı muhakkak olacaktır. Benim ilk hedefim oyuncularla o duyguyu yakalamak. Zico ile çalıştım mesela, babam gibi görüyordum onu. Çok taktik teknik çalışmazdık. Klasik çalışmalar. Bize öyle bir şefkat verdi ki sahaya çıkınca elimizden geleni yapıyorduk. Ulaştığımız başarı da ortada. Taktik - tekniğe tabii ki önem veriyorum ama duygu birliği de önemli. Şimdi Z kuşağı geliyor, onların bakışları farklı olabilir ama ben yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya önem veriyorum. Oyunculara dokunma odaklı bir teknik direktörlük yapacağım.