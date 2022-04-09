Son dakika: Volkan Demirel'den çok hırslı gol sevinci! Ofsayt bayrağına takıldı...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in gollerdeki hırslı sevinci dikkat çekti.

Volkan Demirel, 31. dakikada Adnan Uğur'un golüyle öne geçmelerinin ardından kulübede büyük bir sevinç yaşadı. Demirel, 37. dakikada Pesic ile buldukları ikinci golde ise daha da büyük bir sevince imza attı. Kenarda yardımcılarıyla sarılan genç teknik adam, yedek kulübesine de elleriyle vurdu.

3. GOLDEKİ SEVİNCİ OFSAYTA TAKILDI

Fatih Karagümrük'te Burak'ın 41. dakikada attığı gol ofsayt bayrağına takıldı. Top ağlara giderken kenarda koşmaya başlayan Volkan Demirel'in ofsayt bayrağını görünce sevincini yarıda kesmesi yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı.

😅Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, golü kutlamak üzereyken ofsayt bayrağını görüyorpic.twitter.com/ZZvbnvlgr4 — Spor Arena (@sporarena) April 9, 2022





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VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra bu sezon Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine gelen Volkan Demirel, takımıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Demirel'in ligde puan ortalaması 1,50; topladığı puan ise 21.

"DUYGUNUN OLDUĞUNU BAŞARI MUHAKKAK OLACAKTIR"



Her fırsatta kendisini teknik taktik konuların yanı sıra duygularıyla yaşayan bir teknik adam olarak betimleyen Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'e imza attığı basın toplantısında; "Futbolculuğumda birçok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şeyler öğrendim. Çok not alırdım ama benim teknik direktörlük anlayışım daha farklı. Ben duygularıyla yaşayan bir adamım. Duygunun olduğu yerde başarı muhakkak olacaktır. Benim ilk hedefim bunu yaşamak. Mesela Zico'yla çalıştım. Kendisini babam gibi görürdüm çünkü o elektriği bana verirdi. Biz Zico'yla taktik teknik çok çalışmadık. Ama bize öyle bir şefkat verdi ki, sahaya çıkınca elimizden gelenin en iyisini veriyorduk. Neticede en başarılı dönemi de onunla yaşadık. Taktik, teknik, analiz tabii ki olacak ama bununla bir yere kadar gidiliyor. Son dönemde artık futbolun içinde eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya çalışıp o şekilde bir profil çıkarmaya çalışacağım." diyerek ne kadar hırslı bir teknik adam olduğunu ifade etmişti.

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