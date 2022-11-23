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Son Dakika: Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a destek telefonu

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Volkan Demirel
Son Dakika: Volkan Demirelden Altay Bayındıra destek telefonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 11:12

Bu sezon formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve şu sıralar Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den destek geldi.

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Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.

Volkan Demirel'den Altay'a telefonla destek

Fanatik'te yer alan habere göre; bu süreçte Altay Bayındır'a en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler’de hocalığını da yapan Volkan Demirel’den geldiği belirtildi.

Şu anda Hatayspor’un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay’ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Volkan Demirel

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