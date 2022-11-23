Son Dakika: Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a destek telefonu

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Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.

Volkan Demirel'den Altay'a telefonla destek

Fanatik'te yer alan habere göre; bu süreçte Altay Bayındır'a en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler’de hocalığını da yapan Volkan Demirel’den geldiği belirtildi.

Şu anda Hatayspor’un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay’ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı.