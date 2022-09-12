Son Dakika: Volkan Demirel yeni takımı için gün sayıyor!

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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Henüz bir takımla anlaşmaya varamayan Demirel'in yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı belirtildi.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti. Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.

VOLKAN DEMİREL HOCALIĞA DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre; son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor. Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.

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VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu. Volkan Demirel ve ekibi ligi ise 8. sırada bitirerek büyük bir başarı elde etti. Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.