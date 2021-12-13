Son Dakika: Volkan Demirel Karagümrük'e mi geliyor! Süleyman Hurma açıkladı

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İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 yenildikten sonra teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ismi ön plana çıkmıştı.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Volkan Demirel bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflara arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği öğrenildi.

D Smart'ta "Bol'ca Futbol" programına konuk olan Süleyman Hurma, Volkan Demirel'le çalışmayı çok arzu ettiğini söylemişti.

Başarılı yönetici açıklamasında, "Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı." ifadelerini kullanmıştı.