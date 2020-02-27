MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları
GeriFutbol Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları
Abone Olgoogle-news

Sezon sonunda Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, daha önce de gündeme 2 kez gelen Volkan Babacan’la el sıkıştığı iddia edildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene Başakşehir’in de gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)

Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaşa geliyor İşte anlaşma detayları


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle