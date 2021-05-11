Son dakika: Vodafone Park'ta çarpıcı görüntüler! Beşiktaş taraftarı stada alındı

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi stadın etrafında büyük bir kalabalık oluşturdu. Emniyete bildirilmeyen bazı taraftarların da stadyuma girmek istemesi üzerine önlem alan güvenlik güçleri, stadın çevresine bir bariyer ördü ve kapıları kapattı.

Karşılaşmanın başlamasıyla ise tribünlerde taraftarların olduğu yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

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