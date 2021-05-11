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GeriFutbol Son dakika: Vodafone Park'ta çarpıcı görüntüler! Beşiktaş taraftarı stada alındı
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Vodafone Park'ta çarpıcı görüntüler! Beşiktaş taraftarı stada alındı

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Son dakika: Vodafone Park'ta çarpıcı görüntüler! Beşiktaş taraftarı stada alındı

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta maç öncesi stadyuma taraftarlar akın etti. Vodafone Park dışında toplanan taraftarların bazılarının stada giriş yaptıkları görüldü.

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi stadın etrafında büyük bir kalabalık oluşturdu. Emniyete bildirilmeyen bazı taraftarların da stadyuma girmek istemesi üzerine önlem alan güvenlik güçleri, stadın çevresine bir bariyer ördü ve kapıları kapattı.

Karşılaşmanın başlamasıyla ise tribünlerde taraftarların olduğu yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Son dakika: Vodafone Parkta çarpıcı görüntüler Beşiktaş taraftarı stada alındı

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