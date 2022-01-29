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Son dakika: Vitor Pereira'yı yıkan haber! İmza atacak derken Everton'dan ters köşe karar...

#Vitor Pereira#Everton#Frank Lampard
Son dakika: Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın başına geçmek için Londra'da kulüple görüşen Vitor Pereira'ya kötü haber geldi. Everton, tercihini Frank Lampard'dan yana kullandı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Sezona Fenerbahçe teknik direktörü olarak başlayan ancak alınan sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira, geçtiğimiz günlerde Everton ile görüşmek için İngiltere'ye gitmişti.

Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton, Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yaklaşmış ve İngiliz basını da imzanın atılmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vitor Pereira haberlerinin artmasının ardından Everton taraftarları sosyal medyada kulüp yönetimine karşı seslerini yükseltmiş ve stadyum yakınındaki duvarlarına Portekizli teknik adamın aleyhinde yazılar yazmıştı.

Son dakika: Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...

"TARAFTARLAR BENİ TANIMADAN TEPKİ GÖSTERİYOR"

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Taraftarların tepkisinin ardından bir açıklama yapan Vitor Pereira; "Everton taraftarları beni tanımadan, bilmeden tepki gösteriyorlar. Bu durum beni üzüyor. Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca baskı altında çalıştım. Tabii ki hala bu işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar. Ben, günün 24 saati yüzde yüzünü futbola verebilecek bir insanım." diye konuşmuştu.

"Everton'un bir sonraki teknik direktörü olacağınıza inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Pereira, "Bu benim kararım değil. Diğer insanlara bağlı bir durum. Bunu ben kontrol edemem. Ben profesyonelim ve profesyonel olarak görüşmelerimi yaptım. Verilecek kararı bekleyeceğim. Hepsi bu" demişti.

Son dakika: Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...

Vitor Pereira son olarak Premier Lig'de çalışmaya olan inancını vurgulayarak, "Şimdi ya da gelecekte, bir gün Premier Lig'de görev yapacağıma eminim." ifadelerini kullanmıştı.

ROONEY, EVERTON'U REDDETTİ

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Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney, Everton'dan teklif aldığını ancak Derby County'de yapması gerekenlerin bitmediğini söyleyerek bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.

EVERTON FRANK LAMPARD İLE ANLAŞTI!

Vitor Pereira konusunda taraftardan gelen tepkiler sonrası geri adım atan Everton yönetimi, taraftarın çok istediği Frank Lampard'ı takımın başına getiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton ile Lampard anlaşmaya vardı. Maviler'in resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

1 YILDIR KULÜPSÜZ

Futbolu bıraktıktan sonra Chelsea altyapısında teknik direktörlüğe başlayan Lampard, 2018/19 sezonunda Derby County'yi çalıştırmış, Temmuz 2019'da Chelsea'nin başına geçmişti. Lampard, efsanesi olduğu Chelsea'den Ocak 2021'de ayrılmıştı.

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43 yaşındaki İngiliz teknik adam, 1 yıldır takım çalıştırmıyor.

Son dakika: Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...

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#Vitor Pereira#Everton#Frank Lampard

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