Son Dakika: Vitor Pereira'nın yeni adresi şaşırttı! 2 yıllık sözleşme iddiası...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için şaşırtan Brezilya iddiası geldi.

Globo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi Corinthians, Portekizli teknik adam ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Vitor Pereira'nın Corinthians ile 2 yıllık sözleşmeye imzalayacağı öne sürülürken resmi açıklamanın kısa sürede yapılmasının beklendiği kaydedildi.