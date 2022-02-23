Son Dakika: Vitor Pereira'nın yeni adresi şaşırttı! 2 yıllık sözleşme iddiası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Flaş işgal açıklamasıVe korkulan oldu... Flaş işgal açıklaması#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyor Putin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Meteorolojiden hava durumu raporu Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den hava durumu raporu! Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Stoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyorStoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyor#Jens Stoltenberg
Volkan Demirel, Fenerbahçeden ayrılık sürecini anlattı Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koça...Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı! "Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koç'a..."#Volkan Demirel
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı Eski eşinin eski dostu...Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı! Eski eşinin eski dostu...#Merve Boluğur
Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Ligin zirvesinde Üzerine koyarak ilerliyor...Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Lig'in zirvesinde! Üzerine koyarak ilerliyor...#Gedson Fernandes
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Vitor Pereira'nın yeni adresi şaşırttı! 2 yıllık sözleşme iddiası...

#Vitor Pereira#Transfer#Corinthians
Son Dakika: Vitor Pereiranın yeni adresi şaşırttı 2 yıllık sözleşme iddiası...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Premier Lig ekibi Everton ile anılan Vitor Pereira'nın yeni adresinin Corinthians olacağı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için şaşırtan Brezilya iddiası geldi.

Globo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi Corinthians, Portekizli teknik adam ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Vitor Pereira'nın Corinthians ile 2 yıllık sözleşmeye imzalayacağı öne sürülürken resmi açıklamanın kısa sürede yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vitor Pereira#Transfer#Corinthians

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık