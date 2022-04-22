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Son Dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı:! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızlarını istiyor!

#Vitor Pereira#Transfer#Rosier
Son Dakika: Vitor Pereiranın transfer listesi sızdı: Fenerbahçe ve Beşiktaşın yıldızlarını istiyor

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 2 isim yer alması sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'nın Brezilya temsilcisindeki transfer listesinin bir taraftar tarafından hacklendiği ve basına sızdırıldığı iddia edildi.

Tecrübeli hocanın basına sızdığı iddia edilen transfer listesinde Fenerbahçe'den Osayi Samuel ve Beşiktaş'tan Valentin Rosier'in olduğu görüldü. Listedeki diğer oyuncuların ise Diogo Pinto, Pedrinho, Bruno Paz ve Won Sang Um olduğu fark edildi.

Son Dakika: Vitor Pereiranın transfer listesi sızdı: Fenerbahçe ve Beşiktaşın yıldızlarını istiyor

HER İKİSİ DE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Özellikle, Vitor Pereira döneminde sağ beke evrilen Osayi Samuel, bu sezon sergilediği performansla büyük alkış toplamıştı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 40 maçta 2 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ise geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu sezon da performansından söz ettiriyor. Rachid Ghezzal ile sahadaki uyumu çok iyi olan Fransız sağ bek, bu sezon çıktığı 36 maçta tıpkı Osayi Samuel gibi 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sezon başında Sporting'den bonservisi alınan Valentin Rosier, geçen sezon Sergen Yalçın ile kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda başrol alan oyunculardan oldu.

 

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#Vitor Pereira#Transfer#Rosier

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